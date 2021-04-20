Для всеволожской прокуратуры построят новое здание почти за 96 млн рублей

Согласно данным портала госзакупок, до конца этого года во Всеволожске завершат строительство здания для прокуратуры. Стоимость проекта составит без малого 100 млн рублей.

Начальная цена контракта составила 95 миллионов 819 тысяч рублей. Средства на строительство трехэтажного здания площадью 1490 кв. метров на Всеволожском проспекте выделят из федерального бюджета. Соглашение на реализацию проекта заключили с ООО «Куб-строй».

Из подробностей техзадания известно, здание будет рассчитано на 39 сотрудников и иметь «сложный силуэт, максимально приближенный к квадрату». Также здание оборудуют подвалом высотой в 2,5 метра, где расположится серверная комната.