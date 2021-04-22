Лучшим городом для командировок признан Санкт-Петербург

Большинство жителей страны выбрали Северную столицу, так как хотят совместить работу с отдыхом.
По информации сервиса «Работа.ру», россияне выбрали Санкт-Петербург лучшим городом для командировок.
Отмечается, что почти половина опрошенных отдали свой голос в пользу Северной столицы.
На втором месте идет Сочи с 36% респондентов, следом идет Москва. Также в топ-5 попали Казань и Калининград.
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При этом 47% респондентов признались, что ещё ни разу не бывали в командировках.