На Олимпийских играх вместо Гимна России прозвучит музыка Чайковского

Автор: Анастасия Щербакова
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олимпийские игры
Фото: esquire

Данное решение принял Международный олимпийский комитет. На Олимпиаде в Японии официальной музыкой российских спортсменов станет фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России. В ближайшем будущем Международный олимпийский комитет оповестит об этом все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, а также Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр.

«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — отметил глава ОКР Станислав Поздняков.
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