Педофил надругался над 17-летней девочкой в выборгском парке

Преступление произошло недалеко от центральной районной больницы города.
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, неизвестный мужчина в маске подошел к ее 17-летней дочери в полночь, когда она была в парке неподалеку от Октябрьской улицы и применив нож, надругался над ней. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Сотрудники полиции заняты розыском педофила.
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