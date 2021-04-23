Педофил надругался над 17-летней девочкой в выборгском парке

Автор: Александр Селиванов
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Преступление произошло недалеко от центральной районной больницы города.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, неизвестный мужчина в маске подошел к ее 17-летней дочери в полночь, когда она была в парке неподалеку от Октябрьской улицы и применив нож, надругался над ней. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Сотрудники полиции заняты розыском педофила.

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18.04.2021 409
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