Видео: рысь невозмутимо прошла мимо людей в Гумбарицах

В паблике «Нижне-Свирский государственный заповедник» сообщают: впервые за историю кордона Гумбарицы рысь в светлое время суток появилась под окнами домов.

Животное проследовало от берега Ладоги в лес, мимо бани, которую в этот момент топили люди. При этом рысь – одно из самых скрытных животных Нижне-Свирского заповедника.

И появление этого животного так близко к людям совершенно неожиданно. Однако по качеству шерсти, конституции и уверенному поведению эксперты сделали вывод, что рысь чувствует себя хорошо.