Лучшим педагогом стала учитель географии школы №9 Анна Фелисеева. На втором месте — Анастасия Кошенскова, преподаватель английского языка школы №1. Закрыла тройку лучших Виктория Михайлова — учительница начальных классов гимназии №2.

Сегодня, 23 апреля, в Тихвине подвели итоги конкурса педагогического мастерства «Мы – молодые». Лучшим педагогом стала учитель географии школы №9 Анна Фелисеева. На втором месте — Анастасия Кошенскова, преподаватель английского языка школы №1. Закрыла тройку лучших Виктория Михайлова — учительница начальных классов гимназии №2.

Всего в конкурсе участвовали девять молодых учителей.

Почитайте наш материал о том, как в Тихвине проведут дорогу к дому для переселенцев из аварийного жилья.