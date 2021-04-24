В Кингисеппском районе нашли мертвым пожилого мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В деревне Большое Райково выясняют обстоятельства гибели мужчины, найденного в луже крови на остановке общественного транспорта.

О жутком происшествии в полицию сообщил водитель школьного автобуса, рассказывает портал 47news. ЧП произошло в пятницу, 23 апреля, около семи утра. Водитель рассказал, что на остановке в деревне Большое Райково лежит тело неизвестного мужчины в крови. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали на голове погибшего многочисленные травмы на голове.

По предварительной информации, 62-летний умерший — житель Санкт-Петербурга. Из особых примет жертвы сотрудники полиции зафиксировали отсутствие трёх пальцев на правой руке.

Следствие считает, что это могло быть убийством. Также на месте преступления обнаружены следы того, что тело волокли.

Вам будет интересно
В Кингисеппском районе нашли мертвым пожилого мужчину убийство, полиция, Ленобласть, Большое Райково
Петербуржцу, который убил женщину выкинутым из окна телевизором, дали год тюрьмы
Телевизор с девятого этажа упал на голову 29-летней женщины, которая скончалась на месте. Невский районный суд вынес приговор в отношении Григория...
14.04.2021 342
Автор