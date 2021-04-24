В Кингисеппском районе нашли мертвым пожилого мужчину

В деревне Большое Райково выясняют обстоятельства гибели мужчины, найденного в луже крови на остановке общественного транспорта.

О жутком происшествии в полицию сообщил водитель школьного автобуса, рассказывает портал 47news. ЧП произошло в пятницу, 23 апреля, около семи утра. Водитель рассказал, что на остановке в деревне Большое Райково лежит тело неизвестного мужчины в крови. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали на голове погибшего многочисленные травмы на голове.

По предварительной информации, 62-летний умерший — житель Санкт-Петербурга. Из особых примет жертвы сотрудники полиции зафиксировали отсутствие трёх пальцев на правой руке.

Следствие считает, что это могло быть убийством. Также на месте преступления обнаружены следы того, что тело волокли.