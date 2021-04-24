Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Ленобласти 25 апреля

Воскресенье 25 апреля в Ленинградской области обещает быть ненастным. Синоптики пророчат в этот день скользкие дороги и понижение температуры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, 25 апреля в регионе ожидается облачная погода. В ночь на воскресенье местами прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. В дневное время в большинстве районов области также будут осадки.

Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем +3…+8 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.