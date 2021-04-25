Стало известно, где 25 апреля зафиксированы 86 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 86 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 апреля.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волховском и Кингисеппском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Курковицы (+1), Большой Сабск (+1), Большая Вруда (+1), Ущевицы (+1), Калитино (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+7), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+4), Старая (+1), Бугры (+1), Рахья (+1), Красная Горка (+1), Сарженка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Светогорск (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Пруды (+1), Высоцк (+1), Свободное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Марьино (+1), Коммунар (+3), Малые Колпаны (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Павлово (+1), Иваново (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гора-Валдай (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1), Ситенка (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Плодовое (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+2), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Ушаки (+1), Радофинниково (+1).