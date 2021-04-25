Стало известно, что меняется в мозге фанатов кофе

Международная группа ученых сравнила при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии мозг любителей напитка и тех, кто его не пьет.

При помощи тестов ученые из португальского Университета Минью и Орхусского университета Дании установили, что у кофеманов усилена связь между таламусом и мозжечком, а также повышена динамическая активность между несколькими областями мозга. Именно этим объясняется повышение концентрации, внимания, обучения и памяти.

Однако те же эффекты происходят в мозге у тех, кто не пьет кофе, но выпил чашку для эксперимента. Из-за этого специалисты предположили, что все положительные эффекты носят кратковременный характер.