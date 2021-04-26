Почти четверть работодателей планируют нарушить указ президента о нерабочих днях в мае

Как ранее сообщал ivbg.ru, длинные майские праздники в России пройдут с сохранением зарплаты согласно указу Владимира Путина, опубликованному на сайте Кремля.

Согласно исследованию Headhunter, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае. А 23% планируют прямо нарушить указ президента, призвав сотрудников на работу.

Однозначную поддержку указ нашел среди 23% работодателей. В целом поддерживают его 15% респондентов. Еще 2% работодателей затруднились с ответом.

Опрос проходил с 23 по 25 апреля 2021 года. В нем приняли участие около 200 представителей работодателей.