Труп находящегося в федеральном розыске мужчины обнаружили в Лодейнопольском районе

Признаков насильственной смерти на теле полицейские не обнаружили.
По информации правоохранительных органов, в воскресенье, 25 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в 100 метрах от реки Свирь.
Прибывшие на место обнаружения трупа сотрудники полиции опознали в погибшем уроженца Ленобласти, который находился в федеральном розыске.
Отмечается, что 10 января этого года он ушёл из дома и не вернулся.
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22.04.2021 182