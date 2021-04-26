Труп находящегося в федеральном розыске мужчины обнаружили в Лодейнопольском районе

Признаков насильственной смерти на теле полицейские не обнаружили.

По информации правоохранительных органов, в воскресенье, 25 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в 100 метрах от реки Свирь.

Прибывшие на место обнаружения трупа сотрудники полиции опознали в погибшем уроженца Ленобласти, который находился в федеральном розыске.

Отмечается, что 10 января этого года он ушёл из дома и не вернулся.