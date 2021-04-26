В Кремле рассказали, кто будет работать на дополнительных выходных в мае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал ответ на запрос журналистов о том, для всех ли обязателен указ президента о дополнительных выходных.

Дмитрий Песков ответил, что в стране есть предприятия, которые не останавливаются даже в выходные дни. Они будут работать и на длинных майских каникулах.

«Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», – сообщил представитель Кремля

Таким образом, предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы не обязаны вводить дополнительные выходные дни между майскими праздниками.