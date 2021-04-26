В Ленобласти больше нельзя сроить высотки, пока застройщик не поможет дольщикам

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко подписал два постановления правительства, регламентирующие строительство для многоквартирных домов в Ленинградской области.

В одном говорится о нормах по этажам, утвержденных в Региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП): 12 этажей – для городских поселений, девять – для сельских.

Во втором документе вводятся исключения для этих правил. Нарушить норматив по этажам можно в том случае, если застройщик завершает долгострой, официально признанный проблемным объектом.

В «Дорожную карту» региона по достройке проблемных объектов включено около 200 домов. Решения о механизмах достройки ожидают около 100 домов.

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