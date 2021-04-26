Развлекательная программа для журналистов на Евро-2020 обойдется Петербургу в 6 млн рублей

Петербург начал подготовку к 16-му розыгрышу чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Кроме традиционных статей расходов на подготовку мероприятия, в этот раз предусмотрен бюджет в 6 млн рублей на развлечение специально приглашенных журналистов и блогеров.

Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на сайт единой информационной системы в сфере закупок. На нем где открыт конкурс на оказание услуг по организации презентации Санкт-Петербурга как города — организатора чемпионата Евро-2020 с интерактивной программой, пресс-туром по рекам и каналам, экскурсией по основной экспозиции Музея Фаберже.

Журналисты и блогеры, прибывшие освещать крупное спортивное мероприятие, будут жить в пятизвездочных гостиницах классом в центре Петербурга. Гостей будет размещать в номерах по одному человеку, а утром будут подавать завтрак формата «шведский стол».

Программа на пять дней тура включает в себя порядка десяти экскурсий — от Эрмитажа до вечерней прогулки по улице Рубинштейна с дегустациями. Также гости прогуляются по рекам и каналам, поднимутся на колоннаду Исаакиевского собора и посетят фан-зоны Евро-2020.

Согласно порталу госзакупок, заказчиком выступает СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». Стоимость контракта составит более 5 млн 860 тыс. рублей. Средства будут выделять из бюджета города.