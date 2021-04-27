Библиотекарь из Агалатово стала лучшей в своей профессии

Анна Исаева из Агалатовского центра образования заняла I место в конкурсе «Библиотекарь года-2021» с проектом «Волонтёрский отряд «Книголюбы».

Анна обошла конкурсантов из 11 районов области. Лауреатами в номинации «Библиотекарь года» стали Татьяна Степченкова — педагог-библиотекарь средней школы № 5 имени Героя Советского Союза Георгия Ларионова и Ольга Дудина — заведующая библиотекой средней школы №3 Пикалево.

Отметим, что в 2020 году конкурс прошел в он-лайн формате. Тогда лауреатами стали: заведующая библиотекой МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (Всеволожский район) Ольга Суисова и заведующая библиотекой ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е. И. Лебедева» Наталья Сорокина. А победила заведующая библиотекой Гатчинской гимназии им. Ушинского Наталья Рослякова.