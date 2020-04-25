«Библиотекарем года» стала жительница Гатчины

В Ленинградской области впервые в дистанционном режиме прошел конкурс «Библиотекарь года». Победительницей стала заведующая библиотекой Гатчинской гимназии им. Ушинского Наталья Рослякова.

Лауреатами конкурса также стали: заведующая библиотекой МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (Всеволожский район) Ольга Суисова и заведующая библиотекой ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е. И. Лебедева» Наталья Сорокина.

Конкурс проходил с 23 марта по 22 апреля в 11 раз и впервые в дистанционном формате. Борьба между конкурсантами велась по трем номинациям: «Библиотека образовательной организации — центр поддержки и развития чтения», «Библиотека образовательной организации как центр формирования информационной культуры личности» и «Литературное краеведение в работе библиотек образовательных организаций».

Участники должны были пройти три испытания и рассказать о своем опыте работы, представить презентацию «Панорама библиотечной жизни» и принять участие в пресс-конференции «О роли российских библиотек образовательных организаций».

Ранее ivbg.ru писал, что на модернизацию библиотек в Ленинградской области выделили 5 млн рублей. При этом каждая библиотека разрабатывает свой индивидуальный проект по модернизации и переоснащению.