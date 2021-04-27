Обход Мурино «справа» согласован с Министерством обороны России

Администрация Ленинградской области урегулировала вопрос с военными по прохождению объезда по землям Ржевского полигона.

Министерство обороны выдало согласие «Ленавтодору» на заключение соглашения об установке сервитута в отношении четырех земельных участков по которым пройдет новая трасса для объезда восточного Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта.

Как отметили в правительстве Ленобласти, обход Мурино — один из основных агломерационных проектов на границе Ленобласти и Петербурга и включен губернатором 47 региона в число приоритетных дорожных проектов. На его реализацию Ленобласть намерена получить федеральный инфраструктурный кредит.

Новая дорога, протяженностью около восьми километров, возьмет на себя большую часть трафика загруженного Токсовского шоссе, выведя транзитный транспорт из жилых кварталов.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».