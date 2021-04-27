Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов

Эксперты предупредили россиян о том, что в майские праздники аэропорты на юге страны могут впервые оказаться полностью загруженными.

Авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты в связи с ограничениями на полеты за рубеж, сообщает РБК.

Речь идет об аэропортах в Сочи, Анапе, Геленджике и Симферополе, которые обслуживают черноморские курорты. По прогнозам экспертов, аэропорт Сочи как минимум в июне—сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.

В связи с запретом на полеты в Турцию у российских туристов практически не осталось бюджетных альтернатив побережью Черного мор. Недавно президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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Сейчас россияне могут посетить 29 стран. В Роспотребнадзоре ранее призвали воздержаться от поездок за рубеж.