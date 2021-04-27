Фото: зенитчики Ленинградской армии победили на военных играх и поставили новый рекорд

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа (ЗВО) победили на конкурсе «Ключи от неба-2021».

Вам будет интересно Развлекательная программа для журналистов на Евро-2020 обойдется Петербургу в 6 млн рублей Петербург начал подготовку к 16-му розыгрышу чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Кроме традиционных статей расходов на подготовку мероприятия, в этот... 26.04.2021 100

Этап конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск завершился на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Третий год подряд полк Ленинградской армии ВВС и ПВО стал обладателем главного приза – хрустального ключа.

В 2021 году они одержали победу в номинации зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». А в нормативе по сборке-разборке зенитных автоматов они установили рекорд Вооруженных Сил России.