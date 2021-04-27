Студенты российских вузов получат дополнительные каникулы с 1 по 10 мая  

По словам заместителя главы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, для студентов российских вузов введут дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

В Минобрнауки уточняют формулировку. По словам Дмитрия Афанасьева, скорее всего, это будут каникулы по аналогии с теми, что действовали в объявленные нерабочими дни в 2020 году.

Однако окончание решение по поводу каникул остается за ректором каждого вуза и будет определяться его приказом.