Студенты российских вузов получат дополнительные каникулы с 1 по 10 мая  

По словам заместителя главы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, для студентов российских вузов введут дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.
В Минобрнауки уточняют формулировку. По словам Дмитрия Афанасьева, скорее всего, это будут каникулы по аналогии с теми, что действовали в объявленные нерабочими дни в 2020 году.
Однако окончание решение по поводу каникул остается за ректором каждого вуза и будет определяться его приказом.
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26.04.2021 275