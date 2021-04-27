По информации ivbg.ru, 26 апреля около 21:00 в полицию Выборгского района обратились жители дома на Сборной улице в Выборге.

Они услышали женские крики из квартиры соседей. На место прибыли участковый и сотрудники Росгвардии. Они установили, что ссорились нетрезвый сын и мать. У мужчины в руках был нож, и он угрожал физической расправой.

Бойцы Росгвардии совместно с участковым задержали агрессора и передали его в полицию.