У таксистов-нелегалов отобрали 132 машины в Петербурге

В ходе спецоперации «Такси» в Санкт-Петербурге в период с 19 по 25 апреля на штрафную стоянку отправлены 132 транспортных средства, принадлежащие таксистам-нарушителям.

Всего проведено 29 рейдов по поиску нарушителей. Проверялись соблюдение безопасности перевозок пассажиров и транспорта, а также наличие лицензий.

Всего составлено 33 протокола об административных правонарушениях. В отношении одного из водителей возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД.