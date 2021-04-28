У таксистов-нелегалов отобрали 132 машины в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В ходе спецоперации «Такси» в Санкт-Петербурге в период с 19 по 25 апреля на штрафную стоянку отправлены 132 транспортных средства, принадлежащие таксистам-нарушителям.  

таксистов
Фото: vk.com/dorinspb

Всего проведено 29 рейдов по поиску нарушителей. Проверялись соблюдение безопасности перевозок пассажиров и транспорта, а также наличие лицензий.

Всего составлено 33 протокола об административных правонарушениях. В отношении одного из водителей возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД.

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28.04.2021 58
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