Ремонт правительственного квартала в Гатчине продлится более двух лет

Правительственный квартал Ленинградской области разместится в старинных деревянных домах по улице Чкалова, Горького и Карла Маркса в Гатчине.
Сейчас аварийные дома расселяются, после чего их передадут в собственность региона. Масштабный ремонт расселенных зданий займет более двух лет: год – проектировочные работы, еще чуть больше года – реставрационные.
В правительственный квартал Ленинградской области первыми переедут комитеты по сохранению культурного наследия, культуре и туризму, спорту и молодежной политике.
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