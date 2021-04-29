Ремонт правительственного квартала в Гатчине продлится более двух лет

Правительственный квартал Ленинградской области разместится в старинных деревянных домах по улице Чкалова, Горького и Карла Маркса в Гатчине.

Сейчас аварийные дома расселяются, после чего их передадут в собственность региона. Масштабный ремонт расселенных зданий займет более двух лет: год – проектировочные работы, еще чуть больше года – реставрационные.

В правительственный квартал Ленинградской области первыми переедут комитеты по сохранению культурного наследия, культуре и туризму, спорту и молодежной политике.