В России введут более строгие правила воинского учета

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, согласно которому граждане призывного возраста будут обязаны самостоятельно явиться в военкомат для получения повестки под расписку. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Изменения будут внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно документу, неявка гражданина в военкомат в установленные законом сроки без уважительной причины считается уклонением от исполнения воинской обязанности. Факт неявки может стать поводом к привлечению гражданина к административной ответственности.

Как пишет «Российская газета», по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, изменения коснутся не только лиц допризывного возраста, получающих военную подготовку, но и всех, кто находится в запасе.

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Также Груздев пояснил, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок гражданином, подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также переезде на новое место жительства.