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В России могут продлить запрет экспорта бензина на полгода — СМИ

Тем временем запрет на вывоз дизельного топлива могут ограничить для производителей на месяц.

В России могут продлить запрет на экспорт бензина на полгода, а дизельного топлива — на месяц. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«По словам собеседников агентства, запрет на экспорт дизеля для непроизводителей могут продлить также на полгода», — указано в материале.

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Россия экспорт топливо бензин
Новости Социум

Ленинградцев призывают своевременно погашать задолженность за ЖКУ

Более чем по 400 тысячам лицевых счетов зафиксирована задолженность на текущий момент. 

По данным Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, ежемесячно порядка 30% лицевых счетов в регионе имеют просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты подчеркивают, что накопление долгов влечет за собой ряд негативных последствий вплоть до ограничения подачи ресурсов и судебных разбирательств.

Начиная с 31-го дня просрочки, пени рассчитываются исходя из доли ставки рефинансирования ЦБ, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на потребителей. Для удобства граждан и предотвращения просрочек ЕИРЦ ЛО активно развивает цифровые сервисы. На сегодняшний день около 600 тысяч клиентов уже используют онлайн-инструменты управления счетами, а 40% потребителей полностью перешли на электронные квитанции.

В компании напоминают, что крайне важно выполнять оплату услуг до 15 числа месяца, а передавать показания приборов учета до — 25 числа. Своевременные платежи позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечивать бесперебойную подачу услуг, а также проводить необходимые профилактические работы.

Пользователи могут контролировать состояние своего лицевого счета через личный кабинет, мобильное приложение или сервис в социальной сети «ВКонтакте».

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