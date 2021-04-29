В районах новостроек Ленобласти построят две поликлиники за 371 млн рублей

Новые объекты здравоохранения появятся в Новоселье Ломоносовского района и в Мурино

В 2021 году регион проектирует Новосельскую поликлинику Ломоносовской больницы и поликлинику в Мурино Токсовской больницы. Ввод обеих поликлиник запланирован на 2022 год.

Для строительства в Новоселье уже утвержден проект строительства шестиэтажного здания на 600 посещений в смену, готовятся документы для аукциона по выбору подрядчика. Проект строительства поликлиники в Мурино проходит экспертизу. Она также рассчитана на 600 посещений.

Поликлиники подключат к единому цифровому контуру. Вся информация об исследованиях пациентов будет стекаться в единую базу данных, что позволит докторам без труда сравнить снимки в начале заболевания и в период его течения. При это все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов.