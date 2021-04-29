«Волонтеры Победы» раздают на улицах Ленобласти «Георгиевские ленточки»

Символ Победы в Великой Отечественной войне будут раздавать до 9 мая включительно.

Георгиевские ленточки можно получить в 300 точках по всей Ленобласти — в администрациях, школах, Домах культуры, у автовокзалов, торговых центров, продуктовых магазинов, на региональных мемориалах. Адреса, где можно получить праздничные ленточки, по ссылке.

«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община».

С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства общественных организаций, предприятий и государственного бюджета с 24 апреля по 12 мая.