Глава Роспотребнадзора отметила, что если россияне не будут посещать массовые мероприятия и останутся дома, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости и не увидим роста.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян остаться дома, провести майские праздники в кругу семьи и не посещать массовых мероприятий. По словам главы ведомства, эти меры помогут сдержать дальнейшее распространение COVID-19 и снизят рост заболеваемости.

— Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости и не увидим роста, — заявила Попова.

Анна Попова отметила, что коронавирус является сезонным заболеванием, а значит может осложнить ситуацию снова осенью. «Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет», — подытожила Глава Роспотребнадзора. Об этом рассказали 78.ru.

Ранее мы писали — Голикова: новые ограничительные меры в связи с пандемией в майские праздники вводить не будут.