Глава Роспотребнадзора отметила, что если россияне не будут посещать массовые мероприятия и останутся дома, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости и не увидим роста.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян остаться дома, провести майские праздники в кругу семьи и не посещать массовых мероприятий. По словам главы ведомства, эти меры помогут сдержать дальнейшее распространение COVID-19 и снизят рост заболеваемости.
Анна Попова отметила, что коронавирус является сезонным заболеванием, а значит может осложнить ситуацию снова осенью. «Главное сегодня — не почувствовать ветер свободы, его нет», — подытожила Глава Роспотребнадзора. Об этом рассказали 78.ru.
Ранее мы писали — Голикова: новые ограничительные меры в связи с пандемией в майские праздники вводить не будут.