В Великую субботу и Пасхальное воскресенье в Петербурге увеличат число автобусов, следующих на кладбища

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Знаменитые кладбища Петербурга: от 1713 года до наших дней
Фото: Instagram / @mishapons

В дни первомайских православных праздников число автобусов на маршрутах № 90, 138, 195, 397, 398 будет увеличено.

В Великую субботу и Пасхальное воскресенье в Петербурге увеличат число автобусов, следующих на места массовых захоронений. Петербуржцы смогут почтить память своих близких без долгого ожидания транспорта.

1 и 2 мая число автобусов на маршрутах № 90, 138, 195, 397, 398 будет увеличено дополнительными 13 машинами. Об этом рассказали 78.ru.

Православные праздники в скором времени наступят по всей Ленобласти. Мы собрали для вас следующий материал — эксперты подсчитали стоимость пасхального стола в России. А также — в РПЦ предлагают ввести пасхальные каникулы.

Вам будет интересно
В Великую субботу и Пасхальное воскресенье в Петербурге увеличат число автобусов, следующих на кладбища Пасхальное воскресенье, пасха, кладбище, Великая суббота, автобусы
Торговые сети Ленобласти обеспечены местными свежими яйцами к Пасхе
Рост производства яиц с начала года составил 9,3%. Предприятия региона выпустили 826 млн штук яиц. Ленобласть занимает первое место в России...
29.04.2021 74
Автор