В дни первомайских православных праздников число автобусов на маршрутах № 90, 138, 195, 397, 398 будет увеличено.

В Великую субботу и Пасхальное воскресенье в Петербурге увеличат число автобусов, следующих на места массовых захоронений. Петербуржцы смогут почтить память своих близких без долгого ожидания транспорта.

1 и 2 мая число автобусов на маршрутах № 90, 138, 195, 397, 398 будет увеличено дополнительными 13 машинами. Об этом рассказали 78.ru.

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