Священнослужители заявили, что было бы неплохо давать возможность верующим подготовиться к Пасхе и предоставлять им для этого выходные дни.

Журналисты задали вопрос священнослужителям о возможности каникул для верующих в важнейшие дни церковного календаря непосредственно перед Пасхой. Беседа прошла на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«В странах, где большинство людей относят себя к православной традиции, с Великого четверга прекращается деятельность, и все уходят на пасхальные каникулы, потому что в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, и вечером служится очень глубокое и пронзительное богослужение… и верующие стараются прийти в храм. Далее идут богослужения Великой пятницы с выносом плащаницы», — заявил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов.

Уандидат богословия Стефан Домусчи присоединился к мнению священника и добавил, что верующим неплохо было бы давать возможность с четверга по воскресенье посетить храмы. Об этом рассказали 47news.

В 2021 году Пасха пройдет 2 мая. Великий пост, предшествующий самому главному христианскому празднику, начался 15 марта и закончится 1 мая.