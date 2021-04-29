Фонд защиты прав дольщиков надеется получить весь бюджет правительства, распланированный на предстоящие пять лет, однако Москвин при этом отметил, что средства в Фонд будут поступать только после отчета организации о тратах.

Сегодня в Telegram-канале «Тайны Ленинградского двора» появилась информация о том, Фонд защиты прав дольщиков предупредил правительство Ленинградской области, что без стопроцентной предоплаты достройка новых проблемных объектов в регионе даже не будет рассматриваться.

Фонд защиты прав дольщиков надеется таким образом получить весь бюджет правительства, распланированный на предстоящие пять лет, однако Москвин при этом отметил, что средства в Фонд будут поступать только после отчета организации о тратах.

Условия софинансирования несколько раз менялись со стороны фонда. Два года назад шла речь о 2,8 миллиардах, и Ленобласти пошла навстречу, перечислив Фонду около 2 миллиардов рублей. Затем Фонд потребовал до 3,6 миллиардов рублей для решения проблем и регион снова ответил Фонду.

«Администрация Ленинградской области ещё раз подтверждает выделение 3,6 миллиарда рублей для завершения проблемных домов. Авансом уже направлены 2 миллиарда в фонд. Еще 2 миллиарда рублей предполагается выделить до конца 2025 года. Также регион направил гарантийные письма, которые дают набсовету федерального Фонда возможность принять решения еще по нескольким долгостроям.» — Михаил Москвин, вице-губернатор Ленинградской области по строительству

Москвин при этом отметил, что область потребует все отчета организации о тратах, после чего будет отправлять средства. Об этом рассказали 47channel

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