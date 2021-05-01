Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Погода побалует россиян на длинных выходных.
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жители северных регионов России порадуются по-настоящему «жаркими» погодными условиями.
На юге европейской части России ожидается почти летняя погода и +24 градуса по Цельсию.
В Сибири ожидается температура на 6-8 градусов выше нормы.
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