Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам

Рекордный объем просроченных задолженностей по кредитным картам в 151,3 миллиарда рублей набрали жители России, заявили в бюро кредитных историй «Эквифакс» 1 мая, сообщает РИА «Новости».
Рост объема «плохих» долгов по сравнению с прошлым месяцем составил 0,5%. Эксперты заявили, что темп роста задолженностей не вызывает беспокойства.
— Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности, — заявили в «Эквифаксе».
Напомним, в 2021 году на 22% выросла просрочка возврата кредитов гражданами России. По состоянию на 1 марта сумма просроченной задолженности физлиц составила 976,1 млрд рублей. Рост просрочки по кредитам связывают с пандемией коронавируса.
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