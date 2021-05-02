Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 91 новых зараженных 2 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 91 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Волосовский район: Бегуницы (+1), Извара (+2), Княжево (+1), Большая Вруда (+1), Медниково (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Замошье (+1).

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+7), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Сертолово (+2), им. Морозова (+1), Старая (+2), Агалатово (+1), им. Свердлова (+1), Рахья (+1), Порошкино (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Гаврилово (+1), Пруды (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Сиверский (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+3), Новый Свет (+2), СНТ Дони (+1), СНТ Дружба (+1).

Кингисеппский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Киришский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Виллози (+1).

Лужский район: Заклинье (+1), Шильцево (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Плодовое (+1), Починок (+1), Кривко (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+1), Мелегежская Горка (+1), Новоандреево (+1).

Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+4), Войскорово (+1).