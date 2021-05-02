Россиянам объяснили, кто в 2021 году может получать две пенсии

Некоторые пенсионеры могут получать выплаты сразу по нескольким категориям.

Некоторые категории россиян в 2021 году могут получать сразу две пенсии. По словам замглавы социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, право на две пенсии – и по старости, и по инвалидности, имеют инвалиды ВОВ и участники ВОВ.

— В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, — рассказала сенатор. Так, сразу две пенсии получают те силовики, кто заработал пенсию по выслуге лет или же накопил 21 пенсионный бал и имеет стаж не менее 12 лет. В этом случае им будет платить пенсию и силовое ведомство, и Пенсионный фонд. При этом Бибикова отметила, что при выплате сразу двух пенсий льготник будет получать только страховую часть пенсии по старости, без фиксированной части.