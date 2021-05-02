Рыбакам из Санкт-Петербурга оказались не рады в городе Сясьстрой, по ним открыли огонь

После фразы «вы здесь поляжете» мужчина открыл стрельбу.

По информации правоохранительных органов, 1 мая недалеко от моста в городе Сясьстрой конфликт между местным жителем и петербургскими рыбаками закончился стрельбой.

Отмечается, что к отдыхающей компании подошел мужчина и после совестной перепалки достал охотничье ружье. После слов вы все здесь поляжете», мужчина открыл огонь по земле в сторону рыбаков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли оружие и задержали агрессивного стрелка. К счастью пострадавших в результате стрельбы нет.

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