У Кисельни из-за массового ДТП образовалась пробка протяженностью около 16 км 

Массовое ДТП произошло днем 3 мая на 96 километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти — столкнулись три легковых автомобиля.

Легковушки следовали в попутном направлении, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Судя по видео, одна из машин после удара вылетела в кювет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась пробка протяженностью около 16 километров. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее под Приозерском квадроцикл протаранил опору ЛЭП. В результате ДТП погиб пассажир, водителя госпитализировали с различными травмами.