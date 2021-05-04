В Ленобласти в честь Дня Победы пройдут десятки различных акций

В этом году в Ленобласти в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут различные мероприятия как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Одной из новых акций этого года стали автоволонтеры, которые на своих машинах доставят подарки ветеранам прямо им домой. Помимо это волонтеры в течение всего года в рамках акции «Вместе с ветераном» помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов.

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Также в коворкинг-центрах пройдут киноуроки, посвященные ВОВ. Традиционной акцией станет раздача георгиевских ленточек — всего будет роздано 100 тысяч лент.

9 мая традиционно пройдут Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поем двором», «Письмо Победы», субботники на военных мемориалах Ленобласти и другие.