В Ленобласть из Екатеринбурга прибыла зеленая мартышка

Автор: Гузель Галимова
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В Пулково из Екатеринбургского зоопарка прибыла зеленая мартышка.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

Мартышку проверили сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта. Инспекторы удостоверились, что животное полностью здорово, его перевезли в надлежащих условиях. Документы также в порядке. После мартышка отправилась в адрес индивидуального предпринимателя из Ленобласти, сообщается на сайте ведомства.

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