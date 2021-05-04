В Ленобласть из Екатеринбурга прибыла зеленая мартышка

В Пулково из Екатеринбургского зоопарка прибыла зеленая мартышка.
Мартышку проверили сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта. Инспекторы удостоверились, что животное полностью здорово, его перевезли в надлежащих условиях. Документы также в порядке. После мартышка отправилась в адрес индивидуального предпринимателя из Ленобласти, сообщается на сайте ведомства.
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