Петербург возобновил прямое регулярное авиасообщение с Каиром

Сегодня, 4 мая, аэропорт Пулково в Петербурге возобновил прямое регулярное авиасообщение с Египтом.

Рейсы компания Nordwind по маршруту “Петербург-Каир” будут выполняться еженедельно, по вторникам. Авиалайнеры Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров, будут вылетать из Пулково в 12:45. Время в пути составит 5 ч. 15 мин.

Улетающим следует обратить внимание на действующие визовые правила при планировании полета, отметили в Пулково.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Теперь россияне, въезжающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдать тест на коронавирус. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.