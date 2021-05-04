Бессмертный полк и 90 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 4 мая

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 4 мая.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 90 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 42 931 человека, выздоровели — 39 720. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Волейбольный центр Соснового Бора стал лучшим

Волейбольный центр Соснового Бора был признан лучшим многофункциональным спортивным объектом, построенным в 2020 году. Центр получил кубок и сертификат на 100 тысяч рублей. Выигранные средства направят на курсы повышения квалификации для директоров региональных спорткомплексов.

Ленобласть получила грант в 20 млн рублей на поддержку НКО

Средства будут распределены на конкурсной основе. Конкурсные отборы будут проходить на интернет-площадке, где каждый сможет в режиме онлайн наблюдать за ходом конкурса.

Регистрация для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» продолжается

Жителям Ленобласти необходимо подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» до 7 мая. Для этого необходимо загрузить фото своего родственника — участника Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» или через соцсети.

Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет. Выплата должна быть проведена в августе этого года. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.