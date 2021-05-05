В результате столкновения пострадали два человека.

В Калининском районе Петербурга 5 мая произошло ДТП, попавшее на камеры видеозаписи. Авария произошла на перекрестке. Белый автомобиль на большой скорости врезается в поворачивающий Hyundai, после чего чуть было не сносит стоящих рядом пешеходов, которых спасло заграждение.

В результате аварии пострадало два человека. Об этом рассказали 78.ru. Ранее мы писали о том, как в Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя.