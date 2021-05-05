Огромный фонтан кипятка вырвался в центре Петербурга из-за прорыва трубы — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня.

На Большой Морской улице в Петербурге очевидцы засняли прорыв трубы, который образовал огромный фонтан на несколько метров.

Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня. Об этом рассказали 78.ru.

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05.05.2021 83
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