Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня.

На Большой Морской улице в Петербурге очевидцы засняли прорыв трубы, который образовал огромный фонтан на несколько метров.

Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня. Об этом рассказали 78.ru.