Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня.
На Большой Морской улице в Петербурге очевидцы засняли прорыв трубы, который образовал огромный фонтан на несколько метров.
Над устранением последствий коммунальной аварии работают пять бригад. Закончить работы обещают до 9:00 завтрашнего дня. Об этом рассказали 78.ru.
Вам будет интересно
Трагедия произошла в поселке Федоровское в квартире жилого дома по улице Центральная. Также известно, что еще одного подростка госпитализировали с...
05.05.2021 83