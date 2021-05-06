Движение на девяти участках федеральных трасс в Ленобласти 6 мая будет ограничено

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» назвал участки дорог Ленинградской области, где будут проводиться ремонтные работы. В четверг, 6 мая движение по ним будет затруднено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 134 (мост через р.Сясь) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;

— км 174 (мост через р.Паша) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;

— ТрР 40 км ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, устранение дефектов сопряжения ПЧ с обочиной.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 139, 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

— км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 21-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

— км 0-37, ТР км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

— ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин на а/д покрытии (выборочно).