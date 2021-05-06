После столкновения с иномаркой, животное осталось лежать на обочине.

В Ленобласти, недалеко от деревни Юкки (Всеволожская область) иномарка на высокой скорости сбила перебегающего дорогу лося.

Как видно по видеозаписи, животное осталось лежать на обочине. Об этом сообщил телеграм канал Мегаполис.

Отметим, что действующему законодательству штраф за гибель лося составляет 80 тыс. рублей, медведя — 60 тыс. рублей, косули — 40 тыс. рублей, кабана — 30 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти начался сезон миграции лосей — водителей просят быть начеку.