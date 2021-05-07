Ветеранов Ленинградской области поздравят с праздником автоволонтеры

Волонтеры развезут подарки — мультиварки от торговой марки «REDMOND» ветеранам в удаленные уголки Ленобласти

«Очень здорово, когда над проектом работает большое количество заинтересованных людей, потому что сотрудничество, объединенное общим желанием и целью, вдохновляет и ведёт к наилучшему результату. Самое важное, что это — инициатива самой молодежи — сообщества единомышленников и патриотов нашей страны», — прокомментировала председатель комитета по молодёжной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Стартуют автоволонтеры 8 мая на АЗС «Газпромнефть», где каждый экипаж будет заправлен топливом и получит в дорогу кофе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, ко дню Победы около 33 тысяч ветеранов получат праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Выплата полагается россиянам, принимавших непосредственное участие в ВОВ и проживающих сейчас в России и Прибалтике. Дополнительная выплата будет начислена вместе с пенсией.

Также глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал указ о выплате к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, инвалидам по 10 тыс. рублей, работникам тыла, жителям блокадного Ленинграда — 7 тыс. рублей. Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников войны получат по 4 тысячи рублей, дети военных лет – по 3 тысячи рублей.