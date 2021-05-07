Во Всеволожском районе высадят Аллею памяти блокадников

Деревья в память о 900 днях мужества высадят в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны около Дороги Жизни — в сентябре 2021 года

Идею почтить память жителей блокадного Ленинграда поддержал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Изначально ее предложила Ирина Уварова — блокадница, встретившая ребенком самый первый День Победы в городе на Неве.

Сегодня, 7 мая, определили дату посадки Аллеи — 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда. Точное место посадки деревьев ещё предстоит выбрать.

Как уже ранее писал ivbg.ru, сегодня, 7 мая, глава 47 региона Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами в рамках международной акции «Сад памяти» высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили «Сады памяти» на общей площади более 59 га.