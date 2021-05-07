Александр Дрозденко убрал мусор вокруг монумента «Разорванное кольцо»

Глава региона вместе с волонтерами посадил кусты сирени, поправил газоны, подновил надписи на первом памятном столбе Дороги жизни.

Мероприятие у «Разорванного кольца» прошло в рамках акции «Берегите память!». Акция организована для уборки территорий воинских захоронений и мемориалов, которых на территории Ленобласти насчитывается 1242. Стоит отметить, что участникам субботников не только предоставляют инвентарь, но и рассказывают об исторических событиях Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат.

Как отметил Александр Дрозденко, для Ленобласти приводить в порядок все мемориалы, обелиски, стелы, братские могилы и другие памятные места — ежегодная традиция.

Напомним, что субботники стартовали в регионе в апреле. Приходите на субботник, снимайте видео или фото и делитесь им с хэштегом #субботник47 в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. По итогам будут выбраны самые активные участники, которые получат полезные сюрпризы.