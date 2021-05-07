В Ленобласти увековечили память генерала Федюнинского

На аллее Мужества в Волхове 7 мая открыли памятник Ивану Федюнинскому, генералу 54-й армии, оборонявшей город в конце 1941 года.
На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
«Сегодня, открывая памятник Ивану Ивановичу Федюнинскому, мы помним: то, что был сохранен Ленинград, и что удалось отстоять Тихвин, Волхов и большую часть Ленинградской земли — это и его заслуга», – рассказал Николай Емельянов
Заместитель председателя областного правительства от имени губернатора выразил волховчанам благодарность за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Установка бюста Ивану Ивановичу Федюнинскому инициирована членами Исторического клуба в 2019 году. Предложение поддержали Совет ветеранов, почетные граждане Волхова и района, а также жители города.
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